Ligue 1 : Monaco - Lens, les compos probables et les absents

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Après un match intéressant pour leur retour dans un Bollaert plein en Ligue 1 depuis 9 ans face à Saint-Etienne (2-2), les Lensois auront à coeur d’aller des Monégasques qui ont dans les jambes leur match de barrages face au Chaktior Donetsk perdu (1-0). Pour ce match Franck Haise devrait pouvoir composer avec le même groupe que face à Saint-Etienne.

Les absents du côté de Lens : Fortes, Haïdara, Saïd (blessés), Boli(reprise).

Du côté des Monégasques le groupe de Niko Kovac est plus incertain suite à leur match de barrages face au Chaktior Donetsk.

Les absents du côté de Monaco : Lecomte, Matsima, Geubbels, Pellegri (écartés).

Monaco : Nübel - Sidibé (ou Aguilar), Disasi (cap.), Badiashile - G.Martins, Tchouaméni (ou Fofana), J.Lucas, Caio Henrique - Volland, Boadu, S.Diop.

Lens : Leca - Gradit, Wooh (ou Danso), Medina - Clauss, Doucouré, Se.Fofana (cap.), Machado - Kakuta - Sotoca, Ganago.