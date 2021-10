Ligue 1 : OL - RC Lens, les compos (Paqueta en pointe chez les Gones)

Zapping But! Football Club RC Lens : le top 10 des joueurs les plus utilisés par Franck Haise

Le RC Lens a sa place de dauphin à défendre, ce soir, sur la pelouse du Groupama Stadium. Seulement, en face, les Gones, battus à Nice (2-3) dimanche dernier alors qu'ils menaient 2-0 dans les derniers instants, ont soif de revanche. Ce choc au sommet s'annonce spectaculaire et engagé. Voici les compositions d'équipe de Peter Bosz et Franck Haise.

OL : Lopes - Dubois, Boateng, Denayer, Emerson - Caqueret, Guimaraes - Shaqiri, Aouar, Toko Ekambi - Paqueta.

RCL : Leca - Gradit, Danso, Medina - Clauss, Doucouré, Fofana, Frankowski - Saïd - Sotoca, Kalimuendo.

Pas de surprise à l'OL et au RC Lens

Le choc de ce soir entre l'OL et le RC Lens vient de livrer ses compositions d'équipe. L'entraîneur lyonnais, Peter Bosz, comme son homologue, Franck Haise, ont fait dans le classique pour cette affiche qui pourrait mettre en péril la place de dauphin des Sang et Or.