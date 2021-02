Ligue 1 : RC Lens - Stade Rennais, les compos

Zapping But! Football Club RC Lens : le debrief du match face à l'Olympique de Marseille

Les quatre premiers s'étant imposés mercredi, un trou de huit points a été fait entre le Top 4 et le reste de la meute, symbolisée par le Stade Rennais. Pour les Rouge et Noir, tout autre résultat qu'une victoire ce soir à Bollaert pourrait être rédhibitoire dans la course à l'Europe. Seulement, ce constat vaut aussi pour les Sang et Or, qui ne sont qu'à deux longueurs de Bretons. Même si l'objectif premier du Racing est le maintien, l'appétit vient en mangeant et si près de la zone Europe, il serait dommage de laisser passer une si belle occasion.

RCL : Leca - Gradit, Badé, Medina - Michelin, Doucouré, Cahuzac, Fofana, Sylla - Kalimuendo, Sotoca.

Rennes : Gomis - Traoré, Da Silva (c), Aguerd, Nyamsi - Martin, Camavinga - Terrier, Bourigeaud, Truffert - Guirassy.