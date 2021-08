Ligue 1 : Rennes – Lens, les compos probables et les absents

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Les Bretons et Bruno Génésio peuvent compter sur un effectif quasi au complet pour leur retour au Roazhon Park. Seul la révélation Adrien Truffert devrait être trop juste pour faire partie du groupe, et Jérémy Gelin, opéré au genou, ne sera pas disponible encore pendant un long moment le temps de faire sa rééducation.

Les absents du côté de Rennes : Gelin (blessé), Truffert (reprise).

Lens a des absents en défense

C’est un Lens amoindri défensivement qui se déplace en Bretagne avec les absences de ses deux défenseurs centraux Facuno Medina et Jonathan Gradit, ainsi que Loïc Badé parti chez l’adversaire rennais. Néanmoins Franck Haise devrait pouvoir compter sur le remplaçant de Clément Michelin fraichement arrivé, Przemyslaw Frankowski, qui devrait être qualifié pour la rencontre de dimanche.

Les absents du côté de Lens : Saïd, C.Jean, C.Boli (blessé), Medina, Gradit (suspendus).

Rennes : Gomis – Traoré (cap.), Badé, Aguerd, Meling – Ugochukwu, Camavinga – Tait (ou Doku), Bourigeaud, Sulemana – Terrier (ou Guirassy).

Lens : Leca – Clauss, Fortes, Wooh, Haïdara, Boura – Fofana (cap.), Doucouré, Kakuta – Banza, Ganago.