RC Lens - Lorient FC (4-1) : Haise donne la clef de la grande saison des Sang et Or

Une saison idyllique. Pour son retour en Ligue 1, le RC Lens réalise une énorme saison. Après le succès face au Lorient FC (4-1), Franck Haise est revenu sur la forme des siens : "On a eu affaire à un adversaire de très bonne qualité même si on a mieux commencé qu’eux. Lorient n’était pas 5e de la phase retour avant ce match par hasard. Ils ont énormément progressé sur beaucoup de points. Ils ont posé beaucoup de problème notamment en fin de première période, mais on a plutôt bien réglé notre animation défensive après la pause. On a travaillé différemment avec nos joueurs offensifs pour avoir plus de monde sur la largeur. Cette semaine je suis resté focus sur les joueurs aptes à jouer. Ils n’étaient pas hyper nombreux et on a fait monter plusieurs jeunes. Je voulais faire la meilleure équipe possible, qui pouvait poser le plus de problèmes à Lorient. C’est un vrai groupe et des joueurs qui n’étaient pas titulaires depuis longtemps ont répondu présents, d’autres ont fait leurs premières minutes, pour le staff et moi c’est une vraie satisfaction."

Pour autant, les Sang et Or ne veulent pas se mettre de pression pour la fin de la saison : "Etre à 52 points ce dimanche soir, enchaîner un 11e match sans défaite à la 32e journée… on a toutes les raisons d’en être satisfaits. Maintenant il y a encore 6 matches et d’abord celui de Brest. C’est celui qu’on va préparer tranquillement mais sûrement."

Propos relayés par Lensois.com