Lorient - Lens, les compos probables et les absents

Si le jeune Ouattara est toujours à la CAN et que Jérémy Morel et Laurent Abergel ont encore besoin de dix jours pour revenir, Christophe Pelissier devrait bénéficier de la quasi-totalité de son groupe pour la réception des Sang et Or. La question portera sur la titularisation ou non de l'ultime recrue Ibrahima Koné en attaque...

Les absents du côté de Lorient : Ouattara (CAN), Morel, Abergel (blessés).

Un retour de la CAN pour les Sang et Or

S'il fera un point santé en conférence de presse ce vendredi, les semaines se suivent et se ressemblent pour Franck Haise au niveau de l'effectif. Massadio Haïdara est rentré de la CAN mais Ignatius Ganago y est toujours avec le Cameroun. Deiver Machado se rapproche d'un retour...

Les absents du côté de Lens : Ganago (CAN), Machado (reprise).

Lorient : Nardi - I.Silva, H.Mendes, Laporte, Jenz, Le Goff - Le Fée, Lemoine (cap.), Monconduit - Moffi (ou I.Koné), Laurienté.

Lens : Leca - Gradit, Danso, Medina - Clauss, Doucouré, Se.Fofana (cap.), Frankowski - Kakuta - Kalimuendo, Sotoca.