Lorient - RC Lens : Haise rappelle à ses joueurs que l'objectif n'est pas que le maintien

Zapping But! Football Club RC Lens - La question de la semaine

Méconnaissable, le RC Lens s'est incliné ce dimanche sur la pelouse de la lanterne rouge, Lorient (2-0), à l'occasion de la 23e journée de Ligue 1. C'est la troisième défaite d'affilée toutes compétitions confondues pour les Sang et Or, qui restent englués à la 9e place du classement en attendant les autres résultats de la journée.

"Notre objectif est de rester dans le Top 10"

Quelques minutes après le coup de sifflet final, l'entraîneur lensois, Franck Haise, s'est arrêté au micro d'Amazon Prime Vidéo, rappelant à ses joueurs que l'objectif de fin de saison n'était pas que de maintenir mais aussi de finir dans le Top 10.

"Il faut avouer qu’on n’était pas dans un grand jour et qu’on n’est pas non plus dans une grande période. Cela fait partie de la vie d’une équipe, il faut rester solidaire, en cohésion. La solution se trouvera collectivement. Les individualités ont toujours été au service du collectif. L’objectif ? Le premier, c’est toujours le club qui le dicte et c’est de se maintenir, après on a un objectif plus ambitieux qui est de rester dans le Top 10 et de s’y inscrire. À la 23e journée, il n’est pas question de parler d’Europe, c’est d’abord retrouver notre jeu, notre force, refaire des bons résultats, et refaire des séries."

🏁 Fin d'un match compliqué au Moustoir. Les Artésiens sont tombés sur de valeureux Merlus et ne sont pas parvenus à renverser la vapeur dans cette rencontre.@FCLorient 2⃣-0⃣ @RCLens #FCLRCL pic.twitter.com/sc8LESOtHm — Racing Club de Lens (@RCLens) February 6, 2022