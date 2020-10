LOSC – RC Lens : comment les Sang et Or ont soufflé Kakuta aux Dogues

Originaire de Lille et pensionnaire du petit club de Lille Moulins quand il était enfant, Gaël Kakuta n'a jamais vraiment eu le temps de tomber dans les radars du LOSC. Très vite repéré par le RC Lens, le milieu offensif s'apprête à disputer, à 29 ans, son premier derby du Nord en professionnel. L'occasion pour La Voix du Nord de revenir sur sa détection par les Sang et Or au nez et à la barbe du voisin dogue.

Lens est allé le chercher dans le petit club de Lille Moulins

Frédéric Dehaeze, recruteur pour le Racing à l'époque, se souvient : « Jean-Philippe Cousin, qui était mon référent pour le RC Lens, en avait entendu parler en premier. Il l’avait même vu le mercredi précédent, mais juste sur une fin d’entraînement. Alors, le samedi, on est retournés à deux sur le terrain de Moulins, dont les poussins jouaient contre Fives, et mon collègue ne m’a absolument pas dit qui on venait observer. Je m’en souviens comme si c’était hier, car quand j’ai vu Gaël, je me suis demandé s’il était bien réel (...) Un gamin doué comme ça, on peut ne jamais en croiser, c’est unique. Gaël, c’était un surdoué ».

Couvé à Lens jusqu'à son départ pour Chelsea à 16 ans, gardé les week-ends par les parents de son meilleur ami Timothée Kolodziejczak (ASSE), Gaël Kakuta aura mis beaucoup de temps avant de fouler (enfin) la pelouse de Bollaert cette saison. Il a désormais les cartes en main pour se rappeler aux bons souvenirs de sa ville dans un derby...