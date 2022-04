LOSC, RC Lens : il y aura bien des supporters lensois à Lille !

Zapping But! Football Club RC Lens : pourquoi Haise fait aussi peu jouer Berg ?

C'était attendu, notamment depuis le match aller qui ne s'était vraiment pas bien passé. Et c'est en toute logique que la Préfecture du Nord a donc publié un arrêté, interdisant aux supporters du RC Lens de se rendre demain soir à Lille à l'occasion du traditionnel derby.

Mais comme le relate avec justesse la radio France Bleu Nord, plusieurs fans des Sang et Or viendront au stade. En mode incognito. A l'image d'Aurélien : "Il fallait s'attendre à cette interdiction. C'est vraiment dommage car un derby se joue aussi dans les tribunes. Ce sont 2 matches très importants. On aimerait être près de nos joueurs. Incognito si Lens marque on ne le sera plus. C'est là où ça peut mal tourner. "

Quant à Jordan, lui, il a suivi avec intérêt la mise en place de certaines promotions du côté du LOSC ! " "Le LOSC a mis en place des publicités sur internet pour des packs Lille Lens Monaco . Je me suis donc empressé d'en acheter un."

Plus de 6.000 supporters ont assisté à l’entraînement du @RCLens dans une ambiance de folie à Bollaert #RCLens

➡️ https://t.co/f1cOMCf0RX pic.twitter.com/yHsuqe8dqb — France Bleu Nord (@fbleunord) April 13, 2022

