LOSC – RC Lens : les supporters lensois taclent le LOSC et Ben Arfa avant le derby !

Zapping But! Football Club RC Lens : que penser de la première convocation de Clauss en équipe de France ?

Les supporters du RC Lens seront interdits du déplacement à Lille, pour le derby de la 32ème journée de Ligue 1. Les supporters des Sang et Or étaient donc présents à l’entrainement de ce mercredi pour encourager leur équipe avant ce rendez-vous très important. L’occasion pour eux de chambrer leur rival sur certains dossiers chaud.

En effet, dans une banderole, le groupe de supporter lensois “Red Tigers“ a taclé le LOSC et le cas d’Hatem Ben Arfa qui a fait beaucoup parler ces derniers jours, depuis le match contre Bordeaux : « Finissez la saison en beauté et éclatez ses tordus » peut-on lire sur la banderole. Une référence à Ben Arfa qui a traité l’entraineur et le président lillois de “Tordus“ sur son Instagram.

Pour résumer ​Le LOSC va recevoir le rival lensois, lors de la 32ème journée de Ligue 1. Avant le match, les supporters lensois taclent leur rival. Les supporters lensois motivent leur équipe avant le derby avec une banderole qui tacle aussi les lillois.

Adam Duarte

Rédacteur