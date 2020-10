RC Lens : Cahuzac s'est déjà mis en mode guerrier pour le derby face au LOSC

Dimanche soir (21 heures), après cinq années de pause forcée du fait de la présence du Racing en Ligue 2, le derby du Nord opposant le LOSC au RC Lens reprendra sa longue histoire dans l'élite. Pour Yannick Cahuzac, capitaine des Sang et Or, cette date est très particulière.

« Je ne suis pas né dans la région mais je sais toute l’importance que peut avoir un derby pour nos supporters, les gens d’ici. Je connais les derbies mais il ne faut pas le jouer avant ou après et répondre présent le jour J. J’espère que ce sera un beau match et qu’on arrivera à rendre fiers nos supporters », a confessé l'ancien Toulousain et Bastiais.

« Je suis attaché à ce club »

Parfaitement intégré, l'expérimenté milieu de terrain aura un rôle à jouer et le moins que l'on puisse dire, c'est que le Corse, arrivé il y a un an en Artois, se sent investi : « La région, c’est difficile car je n’ai pas eu beaucoup l’opportunité de bien la découvrir, mais je suis attaché à ce club. C’est un gros club mais familial, où l’on peut côtoyer toutes les composantes. Il y a des super personnes et on s’y attache, puis il y a tout l’environnement qui entoure le RC Lens ».

En espérant que cette fois-ci « Cahu », qui avait vu rouge lors de son seul derby avec Lens (lors de la défaite à Valenciennes l'an passé, NDLR), ne se laisse pas submerger par le contexte...