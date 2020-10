RC Lens - Mercato : le bras droit de Franck Haise salue les progrès d'une recrue

À 20 ans, Loic Badé est une des sensations, avec Ignatius Ganago, du RC Lens en ce début de saison. En conférence de presse, Lilian Nalis, coach adjoint de Franck Haise, touché par la Covid-19, a avoué que le défenseur central prends de plus en plus de poids dans l'effectif du RCL : "Il a grandi auprès des joueurs pros qu’il a pu fréquenter dans les autres clubs et ici en arrivant, analyse Nalis. Quand on veut faire une grande carrière, il faut grandir vite."

​Dans la suite de son propos, Nalis, qui avait fréquenté Badé au Havre, a concédé être surpris par la progression de son jeune élément : "Je l’ai connu au Havre. On sentait à l’époque qu’il avait un grand talent mais il avait quelques années en moins. Il arrivait du PFC où il avait joué en U19, c’était sa première expérience dans un contexte professionnel. Il a eu un temps d‘adaptation à ses débuts au Havre et depuis il a mûri avec ce qu’il a vécu." Sous contrat jusqu'en 2023, Loic Badé est désormais un des hommes de base du club de l'Artois.