Metz – Lens, les compos probables et les absents

Pour Frédéric Antonetti, qui est encore suspendu sur ce match, la colonne « absents » ne diminue pas. Vincent Pajot est au placard jusqu'à la 32e journée pour avoir blessé le nantais Marcus Coco. Sur ce match, il est rejoint par Ibrahim Amadou. Cinq joueurs sont absents pour cause de blessure et Ibrahima Niane est écarté pour insuffisance de résultats.

Les absents du côté de Metz : Pajot, Amadou (suspendu), Cabit, Centonze, Lacroix, Udol, Maïga (blessés), I.Niane (écarté).

Saïd de retour... et titulaire ?

A Lens, les problèmes sont bien moindres pour Franck Haise qui devra néanmoins faire sans son international polonais Frankowski, suspendu, et sans Corentin Jean. Wesley Saïd devrait, cette fois-ci, faire son retour dans le groupe.

Les absents du côté de Lens : Frankowski (suspendu), Jean (blessé).

Metz : Caillard - Delaine, Bronn (cap.), Kouyaté, Kana-Biyik, Candé - P.M.Sarr, Traoré, N'Doram - Boulaya - De Préville.

Lens : Leca - Gradit, Danso, Medina - Clauss, Doucouré, Se.Fofana (cap.), Haïdara - Kakuta (ou Saïd), Kalimuendo, Sotoca.