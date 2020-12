Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Remake de la course au titre de 1998, la rencontre Metz - Lens à Saint-Symphorien rassemble deux équipes ayant réussi un brillant exploit cette semaine à l'extérieur. D'un côté, les hommes de Franck Haise, vainqueur 3-0 à Monaco et qui enchaîne un deuxième déplacement de suite. De l'autre, des Grenats qui, après s'être brillamment relancé à Montpellier (2-0), chercheront à rebasculer dans la première moitié du classement.

Metz - Lens est sur Téléfoot

Pour suivre le match opposant les Grenats aux Sang et Or, nous vous invitons à vous brancher sur Téléfoot à 17 heures.