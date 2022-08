Monaco – Lens, les compos sont tombées !

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Monaco : Nübel – Vanderson, Disasi, Badiashile, Caio Henrique – K.Diatta, Matazo, J.Lucas, Minamino – Ben Yedder (cap.), Embolo. Lens : Samba – Gradit, Danso, Medina – Frankowski, Abdul Samed, S.Fofana (cap.), Machado – Sotoca, Pereira da Costa – Openda.

Monaco - Lens, les compos officielles Ce samedi (17 heures, sur Prime Vidéo), l'AS Monaco reçoit le RC Lens au stade Louis II pour le compte de la 3ème journée de Ligue 1. Voici les compositions officielles des deux équipes pour ce match.

