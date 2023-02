Montpellier - RC Lens : Fulgini lance les Sang et Or vers la victoire

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

À la pause, le RC Lens fait le boulot ! Grâce à un but d’Angelo Fulgini, les Sang et Or mènent 1 à 0 dans l’Hérault contre Montpellier. Les coéquipiers de Wahbi Khazri ont 45 minutes pour changer la donne, affaire à suivre ! ⏯️ Après avoir pris le meilleur sur Montpellier dès l'entame de match, les Sang et Or restent menaçants offensivement et continuent de dominer avec détermination. Une mentalité à conserver en seconde période.@MontpellierHSC 0⃣-1⃣ @RCLens



⚽️ Fulgini (4')#MHSCRCL pic.twitter.com/AfFJ7WGeHg — Racing Club de Lens (@RCLens) February 25, 2023

