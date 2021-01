Zapping But! Football Club RC Lens : le debrief du match face à l'Olympique de Marseille

Après avoir été le tube du début de saison 2020-21, la rencontre Montpellier – Lens opposent deux équipes qui marquent le pas en 2021. D'un côté des Héraultais tombés au 11e rang de Ligue 1 et qui n'ont plus gagné depuis le 12 décembre et leur succès... à Bollaert (3-2). De l'autre un RC Lens émoussé et toujours 9e du classement, mais seulement vainqueur de son match en retard avec l'OM (1-0) depuis le changement d'année.

Montpellier – Lens, c'est sur Téléfoot

Pour suivre Montpellier – Lens, nous vous invitons à vous brancher sur la chaîne Téléfoot dès 17 heures ce samedi après-midi.