Montpellier - RC Lens : les compos officielles

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Dans le dur depuis fin janvier, le RC Lens a retrouvé des couleurs le week-end dernier en s'imposant face au FC Nantes (3-1) et espère enchaîner lors du déplacement ce samedi (21h) à Montpellier. À une heure du coup d'envoi, les onze de départ de Michel Der Zakarian et Franck Haise ont été dévoilés. Montpellier : à venir RC Lens : #MHSCRCL, c'est dans une heure 🔥



Voici 𝐥𝐞𝐬 𝐒𝐚𝐧𝐠 𝐞𝐭 𝐎𝐫 qui débuteront face au @MontpellierHSC !



➡️ Franck Haise aligne le même 1⃣1⃣ de départ que le week-end dernier.#FierDEtreLensois pic.twitter.com/0nS1sBjvUQ — Racing Club de Lens (@RCLens) February 25, 2023

Pour résumer Le RC Lens se rend ce samedi (21h) sur la pelouse de Montpellier, dans la cadre de la 25e journée de Ligue 1. À une heure du coup d'envoi, les onze de départ de Michel Der Zakarian et Franck Haise ont été dévoilés.

Fabien Chorlet

Rédacteur

