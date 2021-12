OGC Nice - RC Lens : Haise explique la défaillance des Sang et Or

Zapping But! Football Club RC Lens : La question de la semaine

Pourtant devant au score dès la demi-heure de jeu, le RC Lens a été renversé ce mercredi par l'OGC Nice (2-1), à l'occasion de la 19e journée de Ligue 1. En conférence de presse d'après-match, l'entraîneur des Sang et Or, Franck Haise, a évoqué une usure mentale et physique chez ses joueurs pour expliquer cette défaillance.

"C’est possible que ça trotte dans la tête des joueurs. En début de seconde période, on était en maîtrise et ce but égalisateur nous a fait un peu de mal. Maintenant, quand je vois la situation sur le second but de Nice, on se trouve en gros surnombre mais on ne fait pas les petits mètres pour fermer un peu plus, il y a des couvertures plus proches à faire. Il y a toujours un aspect mental, évidemment. À quel degré ? Y a-t-il une usure physique ? Des éléments importants, qui ont beaucoup joué, ont manqué d’énergie en fin de rencontre."

💬 «Revenir avec beaucoup d'appétit, beaucoup d'ambition, beaucoup d'énergie.»



