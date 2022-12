OGC Nice - RC Lens : Haise se contente du nul, prévient le PSG et donne des nouvelles de Medina

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Avant de recevoir ce dimanche le Paris Saint-Germain, le RC Lens a concédé ce jeudi un match nul et vierge sur la pelouse de l'OGC Nice (0-0), à l'occasion de la 16e journée de Ligue 1. Après la rencontre, l'entraîneur des Sang et Or, Franck Haise, s'est contenté du point décroché.

"Contre Paris, on sera prêt"

"Le 0-0 est assez logique sur l'ensemble du match. En première mi-temps, on aurait pu aller plus loin dans notre expression collective et marquer. C'est la période où on était le mieux dans le match. Ensuite, on a manqué un peu de carburant et nos joueurs offensifs n'ont pas été assez loin pour parvenir à marquer. Ce bloc niçois ne voulait pas trop s'offrir non plus et c'était également un match de reprise. En deuxième période, on n'a pas mis notre empreinte sur ce match comme on l'avait fait en première mi-temps. Dans ces conditions, il faut savoir faire 0-0 et s'en contenter. C'est ce que j'ai dit aux joueurs à la fin de la rencontre. Dans trois jours contre Paris, on sera prêt. Je n'ai pas de doute. Mais on devra être à un niveau plus élevé dans la durée, avec plus de justesse technique aussi", a confié Franck Haise avant de donner des nouvelles de Facundo Medina, sorti sur blessure à la 64e minute de jeu.

"Je pense que ce n’est pas très grave mais l’idée était de ne prendre aucun risque, non seulement parce qu’on a un match dans trois jours mais parce qu’il fallait de toute manière être prudent sur un joueur qui aurait pu se blesser plus gravement."

🎙️ #LeDébrief après #OGCNRCL



💬 Franck Haise : « Il faut savoir se contenter d'un match nul quand on ne peut pas espérer plus. »



💬 @samba_brice : « C'était une opposition très serrée. C'est un 0-0 assez correct. » pic.twitter.com/mZE9RBjFVw — Racing Club de Lens (@RCLens) December 29, 2022

