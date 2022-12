OGC Nice – RC Lens : les Tops et les Flops des Aiglons et des Sang et Or (notes)

Zapping But! Football Club RC Lens : Haise doit-il donner plus de temps de jeu à Kakuta ?

Les Tops :

Samba (8) : deux duels remportés à la manière d'un gardien de handball face à Nicolas Pépé (8e et 26e) et quantité de ballons aimantés, l'ancien portier de Nottingham Forest a encore été grandiose du côté lensois.

Abdul Samed (6) : de retour du Mondial avec le Ghana, le milieu des Sang et Or a mangé du lion. Enorme dans l'impact, digne complice de Seko Fofana dans un milieu artésien renforcé, l'ex-Clermontois a failli inscrire un but totalement dingue en passant en revue toute la défense du Gym (39e).

Rosario (6) : aligné dans la défense à trois du Gym dans un rôle inhabituel d'axe gauche, l'ancien milieu du PSV Eindhoven a fait mieux que dépanner sur ce match. A l'expérience, le Néerlandais a été très bon et s'est même permis quelques fantaisies en fin de partie (talonnade dans la surface à la 91e minute). Un fou...

Les Flops :

Onana (4) : en l'absence de Pereira da Costa, l'ancien milieu du LOSC et des Girondins de Bordeaux avait un vrai coup à jouer. L'intéressé ne l'a pas complètement saisi, dans l'ombre du tandem Abdul Samed – Seko Fofana.

Schmeichel (4) : s'il a réalisé un gros arrêt devant Abdul Samed (39e), le portier danois n'a globalement pas convaincu. Entre son accrochage en début de match avec Todibo, ses nombreuses relances ratées ou son ballon relâché qui aurait pu coûter cher sans un hors-jeu de quelques centimètres de Seko Fofana... Pas la sécurité sociale, clairement.

Favre (4) : attendre les dix dernières minutes pour faire rentrer Andy Delort dans un match que l'OGC Nice était sur le point de retourner, puis le priver de son meilleur binome en sortant Gaëtan Laborde... Non mais sérieusement Lucien, c'est quoi ce coaching ?