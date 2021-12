OGC Nice - RC Lens : les tops et les flops du match

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Les tops

Justin Kluivert

Très actif tout au long du match, Justin Kluivert a été récompensé de ses efforts, offrant la victoire à son équipe d’une belle frappe du pied droit à ras de terre à l’entrée de la surface (79e).

Christopher Wooh

Peu utilisé depuis le début de la saison, Christopher Wooh, arrivé cet été au RC Lens en provenance de l’AS Nancy Lorraine, était titulaire ce mercredi en défense aux côtés de Jonathan Gradit et Massadio Haidara. Solide dans les duels, impeccable dans la relance et passeur décisif sur l’ouverture du score d’Arnaud Kalimuendo (30e), le joueur de 20 ans a prouvé à son entraîneur, Franck Haise, qu’il méritait plus de temps de jeu.

Les flops

Yannick Cahuzac

Touchant seulement 22 ballons durant le match, Yannick Cahuzac a été transparent au milieu de terrain. Remplacé par Ignatius Ganago (82e).

Przemyslaw Frankowski

Fébrile défensivement, Przemyslaw Frankowski n'a pas apporté le danger sur son couloir gauche et a perdu un nombre incalculable de ballons.

🏁 Une physionomie de match frustrante. Auteurs d'une première période maîtrisée, les Artésiens ont subi le réveil des Niçois en encaissant deux buts. Une défaite difficile avant la trêve hivernale. @ogcnice 2⃣-1⃣ @RCLens



⚽ Kalimuendo (30')#OGCNRCL pic.twitter.com/AXVLrqIug2 — Racing Club de Lens (@RCLens) December 22, 2021