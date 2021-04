OL, RC Lens - INFO BUT! : Puma arrive à Lens et a discuté avec Lyon

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

C'est pour certains clubs le Mercato. Et pas (encore) celui des joueurs, mais bel et bien celui des...équipementiers. Au RC Lens, qui voit le partenariat avec Macron se terminer dans quelques semaines, ce fut de longues discussions avec bon nombre de sociétés réputées dans le secteur. Et ce n'est pas l'excellente saison des joueurs de Franck Haise qui a calme les ardeurs des courtisans, bien au contraire.

Ainsi, le club Sang et Or devrait annoncer dans les prochaines semaines le début de sa collaboration avec Puma. De toute évidence, la marque allemande a multiplié les contacts ces derniers mois et a même, un temps, échangé avec l'Olympique Lyonnais, engagé de son côté avec Adidas jusqu'au mois de juin 2025.

Plusieurs clubs de Ligue 1, dont l'ASSE, doivent également changer de tenues au cours de la prochaine saison.

L.H.