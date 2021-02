RC Lens - OM (2-2) : Franck Haise loue la force mentale de son équipe

À Bollaert-Delelis, rien n'est jamais fini. Mené de deux buts à la pause face à l'OM, le RC Lens a renversé le match en deuxième période (2-2). En conférence de presse, Franck Haise voulait retenir la force de caractère de son équipe : "Je dois retenir le verre à moitié plein ce soir. Je voulais gagner, bien sûr. On était menés, de deux buts, face à l’OM, c’est une bonne chose de revenir. On a eu des coups du sort, et des errements sur des coups de pied arrêtés. Ce n’était pas logique d’être mené à la pause. S’il y a une petite déception, c’est de ne pas avoir mis le troisième alors qu’on a eu les occasions."

Pour le coach du RCL, ses Sang et Or ont une force de mentale surprenante : "La seconde période a été totalement en notre faveur. Ils ont quand même eu une grosse occasion. Le changement tactique nous a fait du bien. Notre première période est cohérente. Nos joueurs sont capables de renverser des montagnes. L'état d'esprit est exceptionnel."

Franck Haise a également justifié son changement tactique à la pause pour tenter d'insuffler un nouveau souffle à ses joueurs : "Il ne faut pas tout jeter sur cette première période. On leur a posé des problèmes. On a changé de système pour aller plus loin dans notre expression offensive. On savait qu’un but pouvait nous donner de la force et les faire douter."