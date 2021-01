RC Lens - Mercato : Haise est fataliste pour Medina mais compte sur de nouveaux maillons forts

Pour commencer, Franck Haise a fait un point sur l’effectif du RC Lens pour affronter l’OM. « Loïc Badé et Corentin Jean ne sont pas aptes dans le groupe même s’ils vont mieux, a-t-il regretté en conférence de presse. Les autres sont sur le pont. Au mieux, je pense qu’ils seront de retour la semaine prochaine. Pour ce week-end, ce devrait être trop juste. Hier, on a fait une séance qui était moyenne. D’une qualité bien en-deça de ce qui se fait d’habitude. Ca arrive, ce n’était pas les titulaires. Je l’ai vécu dans d’autres clubs, notamment en terme d’engagement. Là, on va faire une séance assez courte, avec des analyses tactiques. »

Mauricio et Fortes ont marqué des points

Au sujet de son équipe de base, le coach des Sang et Or avoue qu’il pourrait changer de stratégie par rapport à ses habitudes. « Il est possible que je fasse moins de changements que d’habitude. Mais je note que les trois que j’ai fait entrer à Nantes ont tous les trois fait de bonnes entrées, a-t-il ajouté. Tony Mauricio ? Il a souvent été déterminant, avec une passe décisive à Nantes. Il y a de la concurrence dans sa zone mais ce qui est sûr c’est qu’il s’entraîne très bien depuis très longtemps. Je suis amené à faire des choix mais il me donne des garanties tous les jours. Steven Fortes ? Il a souvent été décrié alors qu’il a plutôt bien rempli son rôle à chaque fois. À Nantes, il a même fait un très bon match. Il a aussi eu toujours beaucoup d’engagement et c’est bien pour lui d’être récompensé. C’est bien pour moi de voir cela. »

Haise fataliste pour le Mercato... et Medina

Lancé sur les rumeurs de départ de Facundo Medina vers Manchester United au mercato, Haise a fait contre mauvaise fortune bon cœur. « On peut perdre tous les joueurs en cette période de mercato ouvert et je dirais que c’est au-dessus de moi mais je ferai avec, a-t-il soufflé. Peut-il jouer demain ? Oui, il peut jouer à Marseille. » Concernant l’adversité de l’OM à l’Orange Vélodrome, le coach du RC Lens la craint au vu de la qualité de l’effectif phocéen. « Je n’ai pas de doute sur la qualité de leur effectif et leur degré de motivation, a-t-il affirmé. On s’attend à un match très compliqué. Les prendre en ce moment ? La mobilisation avec le président et du coach, je ne sais pas si c’est le bon moment pour les jouer. »