Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Pour résumer Place, ce soir, à la 18e journée de Ligue 1 avec plusieurs rencontres qui débutent à 21 heures. Notamment au programme, RC Strasbourg-RC Lens, PSG-SCO d'Angers et l'OM qui se déplace sur la pelouse de Troyes. Voici les équipes de départ.

Benjamin Danet

Rédacteur

Podcast Men's Up Life