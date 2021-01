OM - RC Lens (0-1) : Haise avait le plan idéal en tête, le vestiaire fonce vers son objectif n°1

Il n’y a pas eu photo hier à l’Orannge Vélodrome : le RC Lens était bien meilleur que l’OM. Grâce à une maîtrise de tous les instants et un but savamment orchestré en seconde période, oeuvre de Simon Banza (59e), les Sang et Or ont ramené une victoire amplement méritée en match en retard de la 9e journée de L1 (1-0). Grâce à ce bonus, ils s’installent juste derrière leurs victimes du jour pour un petit point (7es).

Le plan de jeu a bien fonctionné

Franck Haise avait un plan de jeu bien établi pour contrer les Marseillais. « L'idée était d'être capable de jouer, on savait qu'on pouvait le faire, a-t-il affirmé en conférence de presse. Si on arrivait à éliminer rapidement leur première ligne, on savait qu'il pouvait y avoir des espaces et il fallait aussi être efficace. Cette victoire est à mon sens très méritée, notamment avec cette deuxième mi-temps qui a été complètement maîtrisée. Sur le but, c'est les ajustements qu'on avait demandés à la pause, pour trouver le surnombre à l'intérieur et puis trouver les pistons un peu plus haut pour amener des centres. Le centre est parfait, le but est magnifique. »

Jean-Louis Leca confirme le plan de jeu travaillé en amont : « Je pense que le plan de jeu qu'on avait mis en place avec le coach ces deux trois derniers jours a bien fonctionné, on avait prévu de ressortir le ballon, parce qu'on savait qu'ils allaient venir nous presser. Tout a été parfait, on ne prend pas de but, on gagne 1-0. »

Le RC Lens joue toujours le maintien

De manière générale, le RC Lens ne va pas changer d’objectif malgré les résultats supérieurs aux espoirs du début de saison : le maintien. « Au vu du classement, c'est une bonne chose mais il ne faut pas se tromper d'objectif. Nous on doit penser au maintien et espérer mieux. On verra où ça va nous mener, il reste encore pleins de matchs, c'est à nous de bien les enchaîner », assure Seko Fofana.

Leca confirme là aussi. « On sait d'où on vient, ajoute-t-il. Notre objectif principal c'est le maintien, après s'il arrive plus vite que prévu, les objectifs seront revus à la hausse. Il faut féliciter toute l'équipe, tout le staff et les dirigeants qui ont bâti cette équipe, et qui font un boulot formidable. »