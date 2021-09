OM - RC Lens (2-3) : Haise et Fofana confirment un "match exceptionnel", Payet évoque une défaite logique

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Voici les propos du milieu de terrain du RC Lens, Seko Fofana, au micro d'Amazon.

"On a fait un très grand match, ce n’est pas facile de venir gagner au Vélodrome. On a eu une défaite la semaine dernière qui n’était pas méritée et on a su passer à autre chose. On a fait un match exceptionnel, tout le monde a su répondre présent et c’est le plus important. Les Marseillais n’ont pas eu énormément de situations. Nous, on a bien défendu, on était équilibré, on a joué avec beaucoup de personnalité et on a été récompensé. On a su garder notre calme et revenir plus fort en deuxième mi-temps parce qu’on savait ce dont on était capable et on avait à cœur de montrer à tout le monde qu’on n’était pas venu pour jouer le match nul."

L'entraîneur du Racing, Franck Haise, s'est également exprimé au terme de la rencontre. "C’est une grosse performance. On avait l'intention de jouer avec personnalité. C’est-à-dire savoir tenir le ballon, faire mal sur les transitions offensives et bien défendre. On avait modifié notre organisation. On a fait un gros match. On travaille depuis pas mal de mois. En quelques jours, on a réussi à modifier certaines petites choses. Il y a aussi beaucoup de prises d’initiatives. J’ai des joueurs qui s’adaptent très vite, qui sont très intelligents et qui ont un mental d’acier."

Le milieu de terrain de l'OM, enfin, Dimitri Payet, étincelant lors de cette rencontre, a pour sa part évoqué une défaite logique. "On est forcément déçu. Je ne sais pas si on a mis les ingrédients qu’il fallait. On est tombé sur une équipe qui en voulait plus. La défaite me semble logique. On était sur courant alternatif. Ils ont su en profiter, ils ont été plus réguliers que nous. Il faudra rectifier le tir rapidement."