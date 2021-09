OM - RC Lens : le groupe, Marseille, VAR et commission de discipline, Haise avait beaucoup à dire

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Le groupe

"Corentin Jean n'est pas encore à 100%. Danso est également absent en raison de sa suspension. Son expulsion est imméritée. Que l'arbitre fasse une erreur, OK. On en fait tous. Mais que la VAR ne corrige pas, je ne comprends pas. A quoi sert la VAR ? A quoi sert la commission de discipline ensuite ? Quant à Gaël Kakuta, il a une gêne musculaire, sans lésion. On va encore attendre pour savoir si il sera du déplacement à Marseille. Pour le reste, tout est OK."

Le discours pour Marseille

"Après Strasbourg, il y avait beaucoup d'énervement. Moi aussi, je l'étais. Les joueurs ont donné beaucoup, ils ont fait le maximum contre Strasbourg. Donc, j'ai pas encore parlé pour basculer sur Marseille. Mais ça ne saurait tarder."

Déplacement périlleux

"C'est une formation qui, offensivement, propose beaucoup de choses. Ce sera un sacré challenge, un déplacement périlleux. Mais on le prépare. Même avec trois jours, seulement. C'est une très belle équipe. Par son animation et par ses joueurs."

Le Vélodrome

"On a la chance d'être à Lens avec un sacré public. C'est aussi le cas pour Marseille. C'est une chance pour le football, une chance pour tous les joueurs. La ferveur, c'est ce que l'on aime."