OM - RC Lens : les supporters lensois forcent (encore) le respect

C'était il y a deux jours : on apprenait que la direction du RC Lens avait déconseillé à ses propres supporters d'effectuer le déplacement à Marseille. En cause ? Leur sécurité qui, paraît-il, ne pouvait être garantie. Depuis, la Préfecture de police des Bouches-du-Rhône avait quant à elle affirmé que les forces de l'ordre étaient parfaitement en mesure de le faire.

On apprend, ce jour et via RMC, que les supporters lensois ont bravé l'interdiction. Mieux, ils seront près de 800 à occuper le parcage visiteurs. Leurs bus et mini-bus seront escortés jusqu’au stade et seront pris en charge bien avant leur arrivée sur Marseille.