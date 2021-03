RC Lens, OM, Stade Rennais : dates, clubs… la C4 se dévoile

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

L’Intertoto va connaître une renaissance… sous un autre nom ! Dans sa volonté d'ouvrir l'Europe à davantage de nations (au moins 34 contre un minimum de 26 actuellement) et de clubs, l’UEFA va lancer « Ligue Europa Conférence ». En bref, une Ligue Europa bis… et le 5ede Ligue 1 pourrait la disputer l’année prochaine !

Mode d’emploi

Disputé le jeudi, aux mêmes horaires que la Ligue Europa (18h45, 21h), la C4 prendra le même mode d’emploi que la Ligue des Champions : 8 groupes de 4 équipes puis huitièmes de finale.

Mais, avant d’entrer en phase de groupes, le représentant français devra disputer les barrages (19 et 26 août prochains). La finale de la compétition se disputera à Tirana, le 25 mai 2022. Le vainqueur se verra attribuer une place en phase de groupes de la Ligue Europa de la saison suivante s'il ne s'est pas qualifié pour la C1 via son Championnat.

Qui pour représenter la France ?

Le 5e de Ligue 1 soit l’OM, à ce jour.

Si la Coupe de France est remportée par un des cinq premiers de Ligue 1, le 6ede Ligue 1 récupère cette place. À ce jour, le RC Lens retrouverait l’Europe, et donc l’OM rejoindrait la Ligue Europa.

Dans les autres grands Championnats, on pourrait retrouver :