OM : un ex du LOSC et Nice donne un tuyau sur Karabagh, un ancien du RC Lens menace !

Zapping But! Football Club RC Lens : quel bilan tirer du mercato hivernal des Sang et Or ?

Jorge Sampaoli a clairement défini l’objectif à ses joueurs avant d’affronter Karabagh, demain en barrages de la Ligue Europa Conférence (21h). Selon L’Équipe, l’entraîneur de l’OM juge le plateau de la C4 digne de celui de la Ligue Europa et ambitionne tout simplement de gagner cette compétition !

Avant d’envisager un tel scénario, il faudra passer l’obstacle Karabagh... bien connu par Éric Bauthéac (34 ans). Désormais à l’Omonia Nicosie, à Chypre, l’ancien milieu offensif du LOSC et de l'OGC Nice a croisé le club azéri en phase de poules et en ressort un danger : Abdellah Zoubir, passé au RC Lens entre 2016 et 2018.

« Qarabag essaie de jouer au ballon, de construire. Le meilleur, c'est le français Zoubir, milieu offensif gauche qui apporte le plus de danger, a-t-il analysé dans La Provence. Ils ont une belle équipe, mais si l'OM joue à son niveau, il devrait passer. » Sampaoli est prévenu.

🗞️ La une de votre journal @lequipe de ce mercredi 16 février: https://t.co/upYJ0Vbxvi

⚽ tout sur la victoire du PSG face au Real Madrid #PSGRMA

🥈 la nouvelle médaille du biathlon français en relais masculin #Pekin2022 pic.twitter.com/XSPUM8qFIV — L'ÉQUIPE (@lequipe) February 16, 2022