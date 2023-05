Openda porte Lens face à Toulouse à la pause

Zapping But! Football Club RC Lens : qui sont les Tops et les Flops du mois de mars ?

Dans un premier acte qui a agacé Franck Haise du fait du manque d'allant de son équipe, les Sang et Or ont fait le plus dur grâce à une réalisation de l'inévitable Loïs Openda (33e). Le Belge a inscrit son 18ème but de la saison d'une tête décroisée sur un centre de Massadio Haïdara.

Il faudra quand même que Lens restent sérieux face à des Violets, loin d'être ridicules malgré le manque de sommeil et les festivités de ces derniers jours après la victoire en Coupe de France...Sur la fin de mi-temps, le Racing a failli faire le break sans un excellent Maxime Dupé.