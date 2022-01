PSG, ASSE, OL, FC Nantes, OM : le gouvernement assouplit sa position sur les jauges dans les stades

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Le gouvernement semble faire marche arrière. Il accepterait finalement l'introduction de jauges proportionnelles dans les stades, ce qui était trop compliqué à mettre en place aux dires d'Olivier Véran il y a quelques jours.

Invité de la matinale de France Info, Roxana Maracineanu, la Ministre déléguée chargée des Sports, a en tout cas fait cette annonce... « On ira sur des jauges proportionnelles au-delà des seuils de 2000 en intérieur et 5000 en extérieur et aller vers des jauges proportionnelles », a-t-elle expliqué. A suivre...

🗣️ Covid-19 et sport : "On ira sur des jauges proportionnelles au-delà des seuils de 2000 en intérieur et 5000 en extérieur" plaide Roxana Maracineanu sur franceinfo pic.twitter.com/9yqfuB1HWt — franceinfo (@franceinfo) January 7, 2022