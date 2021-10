PSG : entre Messi et Lewandowski, une recrue du RC Lens a fait son choix pour le Ballon d’Or

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Présent ce jeudi en conférence de presse à deux jours du déplacement à Lyon, pour le compte de la 12e journée, le piston gauche du RC Lens, Przemyslaw Frankowski, a confié qu’il espérait voir son coéquipier en sélection polonaise, Robert Lewandowski, être sacré Ballon d’Or 2021.

"Je préfèrerais voir Robert Lewandowski remporter le Ballon d’Or, mais je ne dis pas ça parce que c’est mon compatriote. Je pense qu’il a travaillé vraiment dur et qu’il mérite tout simplement de le remporter", a déclaré la recrue estivale lensoise, qui est l'une des révélations de ce début de saison de Ligue 1.

⏺️ Le live de Franck Haise et Przemyslaw Frankowski avant #OLRCL c'est ici 👇#JourDeConf — Racing Club de Lens (@RCLens) October 28, 2021