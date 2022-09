PSG - Mercato : le RC Lens n'aurait pas dit non pour un départ de Seko Fofana à Paris

Zapping But! Football Club RC LENS - INFO BUT ! Djaniny comme surprise du chef ?

Annoncé sur le départ cet été, Seko Fofana a finalement prolongé son contrat avec le RC Lens d'une saison supplémentaire, soit jusqu'en juin 2024. Dans un entretien accordé à la Voix du Nord, le directeur sportif lensois, Florent Ghisolfi, est revenu sur l'été agité du milieu de terrain ivoirien, annonçant que le club artésien aurait accepté de vendre Seko Fofana au Paris Saint-Germain si le club de la capitale avait poussé pour le recruter.

"Si Paris avait voulu faire Fofana, on y serait allé"

"On a des objectifs de vente mais en avril-mai, on ne sait pas quels joueurs on va vendre. On a des idées. Très vite, on s’était dit que Cheick Doucouré serait le premier à partir. Le plan A c’était garder Seko, mais il y avait forcément le B où tu le vendais. Si Paris avait voulu faire Seko, on y serait allé car quand il y a la logique à respecter, on la respecte."

Fabien Chorlet

Rédacteur