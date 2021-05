PSG - RC Lens (2-1) : Haise tire une fierté de la défaite au Parc

Zapping But! Football Club RC Lens : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Un premier but concédé sur une énorme erreur de relance de Medina, un second encaissé suite à une erreur de marquage de ce même Medina, trois grosse occasions entre la 40e et la 45e, d'autres après la pause… Le Racing Club de Lens a montré un très beau visage sur la pelouse du Parc des Princes ce soir, il s'est tout de même incliné. Cela a très justement contrarié Franck Haise mais l'entraîneur sang et or a aussi tenu à retenir le positif.

"Déçu du résultat, mais pas de la manière"

« Je suis déçu du résultat, mais pas de la manière, a expliqué le technicien en conférence de presse. On avait quelques intentions pour montrer nos qualités. On a réussi à les montrer, mais ce fut insuffisant pour ramener un résultat car on fait des erreurs également. On a essayé de jouer les yeux dans les yeux et je pense qu’on l’a fait sur pas mal de séquences. »

Malgré cela, le RC Lens pourrait se faire doubler par le Stade Rennais demain, si les Bretons s'imposent à Bordeaux. Et ils ont vu l'OM, pourtant tenu en échec à domicile par Strasbourg (1-1), revenir à la hauteur au nombre de points (56).