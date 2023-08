PSG - RC Lens : Haise avertit déjà Paris sur ses ambitions et sur sa dernière recrue

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Le groupe

"On a une petite incertitude sur Deiver Machado, j'espère qu'il sera opérationnel dès demain. Elye Wahi était à l'entraînement. Said et Pobera ont repris par étape, mais ils seront là pour un entraînement complet dès dimanche."

Wahi

"Comment a-t-on convaincu Elye Wahi ? On lui a parlé du projet du club, de comment les 2 pouvaient grandir ensemble. Il y a un feeling aussi, le contact est bien passé. Après, il n'a pas eu une préparation classique. Il était en instance de départ et il a disputé l'Euro. Il doit monter en puissance. C'est un attaquant complet, un finisseur. Il y a beaucoup de choses qui me plaisent chez lui. Il viendra à Paris avec nous ce week-end déjà, et pas pour visiter la capitale."

Le classement

"Qu'on ait un point ou zéro ou six, ça ne change pas notre approche du match face à Paris. On ne va pas regarder notre nombre de points à la 2e journée, on ne changera pas notre philosophie, on ira avec nos ambitions."

Le PSG

"On va y aller pour faire un gros match contre une équipe qu’on ne va pas présenter, on sait la qualité de Paris. Ils ont récupéré des éléments déterminants aussi comme Mbappé et Dembélé. On va y aller avec nos ambitions, sachant qu’il y en a beaucoup en face aussi. On va essayer de donner le meilleur de nous-mêmes, parce que c’est un match excitant à jouer dès la 3e journée."

