PSG - RC Lens : Gervais Martel voit bien un exploit des Sang et Or

S'il n'a aujourd'hui plus aucune fonction au RC Lens depuis l'arrivée de Joseph Oughourlian, Gervais Martel demeure un amoureux des Sang et Or. L'ancien président ne manque d'ailleurs aucune sortie de son club de cœur et sera encore très supporter ce samedi soir à l'occasion du choc pour le titre face au PSG. Dans un entretien à Eurosport, Gervais Martel a dit tout le bien qu'il pensait du Lens de Franck Haise avant ce choc : « Cette équipe est emballante, généreuse, ambitieuse. Elle joue vers l’avant. Elle est solidaire. Elle a vraiment tout. […] Vous savez quand on gagne le titre en 1998, on attend d’en récupérer d’autres. Aujourd’hui, on a tous envie que cette équipe prolonge ce qui a été fait il y a 25 ans ».

« On ne va pas aller à Paris pour visiter la Tour Eiffel »

Pour lui, il faudra compter sur Lens pour faire un grand match au Parc des Princes : « On n’a rien à perdre. L’année dernière, on a joué au parc à 10 et on a fait match nul. Ces dernières semaines, Paris n’avance pas trop. Ça va être un match ouvert et je suis persuadé que l’on va jouer crânement notre chance. Étant donné notre coach, on ne va pas aller là-bas pour visiter la Tour Eiffel. »

Pour résumer Resté supporter de son Racing, Gervais Martel aborde avec beaucoup de confiance la finale pour le titre de Ligue 1 ce samedi entre le PSG et le RC Lens au Parc des Princes. L'emblématique président des Sang et Or est persuadé que l'exploit est possible.

