PSG - RC Lens : Haise baisse les bras pour le titre et répond à Kimpembe

Après la défaite ce samedi des siens sur la pelouse du Paris Saint-Germain (3-1), lors du choc de la 31e journée de Ligue 1, l'entraîneur du RC Lens, Franck Haise, est apparu déçu en conférence de presse.

"Le titre est joué"

"Le premier sentiment reste de la déception quand on perd un match. Les 20 premières minutes, on est bien dans le match. Être à 3-0 à la mi-temps c'est un peu difficile. Le deuxième sentiment c'est d'être fier, d'être resté dans le match, on est resté sur nos principes, on a essayé de sortir les ballons, de verticaliser quand c'était possible, de faire les efforts jusqu'au bout. On a marqué qu'un but, on aurait pu en marquer un deuxième. Le carton rouge est complètement logique, je savais qu'il y aurait une expulsion, il n'y a pas de discussion." Le coach artésien s'est ensuite avoué vaincu dans la course au titre. "Je ne serais pas très lucide si je vous disais le contraire. Le titre est joué. J'aurais aimé qu'on se rapproche ce soir, mais oui évidemment le titre sera pour Paris, il n'y a pas trop d'ambiguïté là-dessus."

Franck Haise a également été interrogé sur le chambrage de Presnel Kimpembe. "Je trouvais que ça manquait un peu d'originalité, car c'est notre chant. Je comprends très bien, c'est de bonne guerre. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus ?", a-t-il répondu avec le sourire

