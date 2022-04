PSG, RC Lens : Kalimuendo est-il lui aussi champion de France ?

Zapping But! Football Club RC Lens : comment expliquer la baisse de régime de Fofana ?

Grâce à son match nul concédé ce samedi face au RC Lens (1-1), le Paris Saint-Germain est assuré de remporter le 10e titre de champion de France de son histoire à l'issue de la saison.

Kalimuendo est bien champion de France !

L'attaquant des Sang et Or, Arnaud Kalimuendo, qui a joué deux matchs de championnat cette saison avec le PSG avant de partir de nouveau en prêt au RC Lens, est également champion de France. En effet, le règlement indique qu’il suffit de jouer au moins un match avec le club champion pour être honoré et ce, même si le joueur est prêté ou transféré dans un autre club en cours de saison. C'est le premier titre de champion de France décroché par Arnaud Kalimuendo.

