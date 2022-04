PSG - RC Lens : les Tops et les Flops du match nul héroïque des Sang et Or

Zapping But! Football Club RC Lens : comment expliquer la baisse de régime de Fofana ?

Les Tops

Jean-Louis Leca : Auteur de cinq parades décisives, Jean-Leca a longtemps cru garder sa cage inviolée avant de s’avouer vaincu sur un bijou de Lionel Messi, auteur du seul but parisien de la rencontre d’une frappe enroulée du pied gauche aux 20 mètres de toute merveille (68e).

Seko Fofana : En plus de se montrer impérial dans les duels (13 duels remportés sur 16), Seko Fofana a été intéressant balle aux pieds et a eu un gros volume de jeu.

Les Flops

Kevin Danso : Battu dans tous les duels qu’il a eu à disputer (0 duel remporté sur 5) et expulsé après un second carton jaune pour un tacle non maîtrisé sur Neymar (57e), Kevin Danso a été dépassé tout au long de la rencontre.

Arnaud Kalimuendo : Touchant seulement 19 ballons en 61 minutes disputés, Arnaud Kalimuendo, de nouveau prêté cette saison au RC Lens par le PSG, a été fantomatique.

🏁 Le point du courage, le point du cœur, le point d'un ÉNORME collectif ! À 10 contre 11, le Racing est parvenu à égaliser sur la pelouse parisienne et poursuit sa série d'invincibilité 💪@PSG_inside 1⃣-1⃣ @RCLens



⚽️ Corentin Jean (88')#PSGRCL pic.twitter.com/ZX0iyeZ6J6 — Racing Club de Lens (@RCLens) April 23, 2022

Pour résumer Au courage, le RC Lens a décroché ce samedi un match nul sur la pelouse du Paris Saint-Germain (1-1), à l'occasion de la 34e journée de Ligue 1. Voici nos Tops et nos Flops côté Sang et Or.

Fabien Chorlet

Rédacteur