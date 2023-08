PSG - RC Lens : une première bonne nouvelle est tombée pour les Sang et Or !

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Le football français serait-il enfin en train de progresser ? Du moins dans le gestion de ses supporters ? Pas encore gagné, certes, notamment au vu des nombreuses interdictions qui empêchent certains fans de clubs de L1 et L2 de se déplacer. Mais un mieux est affectif puisque comme l'a précisé RMC, les autorités ont autorisé le voyage des supporters lensois à Paris, samedi pour le choc opposant le Paris Saint-Germain à Lens. 1 000 supporters attendus Comme la saison passée, il y aura pas moins de 1 000 supporters Sang et Or dans les tribunes du Parc. L'ambiance risque donc d'être bouillante et personne ne s'en plaindra.

Samedi au Parc des Princes se déroulera un choc attendu de cette nouvelle saison de Ligue 1 entre le PSG et le RC Lens. Il devrait de surcroît y avoir une belle ambiance puisque les supporters Sang et Or ont été autorisés à se déplacer.

Benjamin Danet

Rédacteur