RC Lens : chez les Varane, le peuple Sang et Or fait l'unanimité

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

C'est un euphémisme, on sait. Qui dit RC Lens dit public, aussi chaleureux qu'exceptionnel. Et si il est un point commun entre tous les joueurs passés par le RC Lens, c'est l'attachement au 12e homme : le public de Bollaert.

Pas besoin, d'ailleurs, d'avoir foulé la pelouse avec un stade plein car même les plus jeunes éléments, handicapés par la Covid-19, sont déjà impressionnés. Lisez plutôt les propos de Jonathan Varane, demi-frère de Raphaël qui evolue quant à lui au milieu de terrain. Propos accordés à Actu Pas de Calais.

"Jouer à Bollaert ? J’en rêve depuis tout petit. Je suis arrivé à 8 ans au centre de formation. Je suis très attaché au RC Lens, ce club m’a fait grandir. Les supporters me font rêver aussi. J’ai eu la chance d’assister à des matches à Bollaert et l’ambiance est extraordinaire."