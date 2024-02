RC Lens : coup dur pour Samba avant l’OL

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Brice Samba n’a pas réalisé son meilleur match au RC Lens, samedi face à l’AS Monaco (2-3). S’il a réalisé quelques parades, le gardien tricolore s’est fait battre à trois reprises. Attribué dans un premier temps à Takumi Minamino, le deuxième but monégasque a finalement été attribué au portier des Sang et Or. Après analyse des images, la Commission des Compétitions de la LFP a tranché en ce sens, comme l’indique la LFP sur son site officiel. Retrouvez toute l'actualité du RC Lens Un CSC attribué à Samba Après avoir repoussé une première tentative de Wissam Ben Yedder, Samba avait dévié dans sa propre cage un centre-tir de Minamino, qui n’était pas cadré initialement. Le site Lensois.com observe également que la passe décisive est confirmée pour Elye Wahi, qui avait mis en retrait pour Wesley Saïd. Voir le fil infos Podcast Men's Up Life Pour résumer Opposé à l’Olympique Lyonnais, dimanche en clôture de la 24e journée de Ligue 1 (20h45), le RC Lens devra faire oublier son dernier faux pas à Bollaert contre l’AS Monaco ce week-end (2-3). Avec Brice Samba en chef de file ?

Bastien Aubert

Rédacteur