RC Lens, Girondins : un protégé d'Haise annonce la couleur avant Bordeaux

Steven Fortes est prêt à en découdre face aux Girondins de Bordeaux ! Face aux médias, le défenseur lensois a annoncé la couleur avant cette rencontre capitale pour la course à la cinquième place. Un moindre faux-pas sera interdit pour le club artésien, d'autant plus que son adversaire bordelais traverse une période pour le moins sinueuse.

" Les clefs, c’est juste d’être concentré et de produire le jeu qu’on a l’habitude de produire. On sort de deux défaites contre deux équipes qui ne sont pas anodines cette saison… Maintenant ce n’est pas pour autant qu’on se pose mille questions même par rapport à la qualification européenne. Franchement on y va serein. Et sans calculer non plus le fait que Bordeaux soit malade confie le défenseur avant de parler d’une qualification européenne qui serait présente dans les têtes. Imaginer peut-être pas. Mais en tant que compétiteur c’est un objectif. Tout le monde pense ça dans le vestiaire. Même si certains ont déjà joué des compétitions européennes, tout le monde pense ça. Donc tout le monde va s’arracher jusqu’à la fin pour aller jouer ces rencontres de prestige." Après eux défaites consécutives face au PSG (2-1) et Lille (0-3) en Ligue 1, Lens veut réenclencher la marche avant.