RC Lens : la réaction de Franck Haise après la victoire contre Brest

RC Lens - INFO BUT! : deux clubs majeurs sur Seko Fofana !

La rencontre

« Sur les 75 premiers pourcents du match, oui je suis très satisfait ! Ça reste un premier match avec plein de choses sur lesquelles on peut avancer, mais jusqu’à la 65’, on était vraiment très bien collectivement pour animer le jeu face à un adversaire venu pour rester en bloc et ne pas se livrer. On a trouvé les espaces avec beaucoup de justesse, en obtenant beaucoup d’occasions. En marquant 3 jolis buts, c’était une belle partition. »

Les deux buts encaissés

« Alors que l’on mène 3-0, on se dit qu’on peut faire encore autre chose. Mais je peux vous dire que chez nos joueurs, notamment les défensifs, il n’y avait non pas de la déception, mais de la frustration. Je les comprends car j’étais défenseur. Mais il faut que le positif l’emporte sur la frustration. »

La bonne forme de l’équipe

« C’est vrai, on est dans la continuité de la préparation et aussi de ce qu’on faisait sur la fin de saison dernière, même s’il y a eu des évolutions. On en est à 15 matches sans défaite en comptant les non-officiels. Ça veut toujours dire quelque chose, ça montre qu’il y a des choses assez stables qui sont mises en place et c’est plutôt encourageant. »