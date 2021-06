RC Lens : le calendrier officiel des Sang et Or en 2021-2022 (Officiel)

Zapping But! Football Club RC Lens : le top 10 des joueurs les plus utilisés par Franck Haise

C'était attendu, c'est officiel. Tous les supporters des clubs de Ligue 1 attendent avec impatience le calendrier du championnat de France de la saison à venir. Voici donc à quoi sera soumis le RC Lens dans les prochains mois.

RC Lens : la calendrier 2021-2022 (Officiel)

Comme convenu, la Ligue de Football Professionnel a publié le calendrier de la prochaine saison, 2021-2022. Voici donc les matches des Sang et Or tout au long du prochain exercice. Cochez vos dates et préparez vos plus belles rencontres.