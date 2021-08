RC Lens : Leca fond devant ses supporters et évoque ceux des Verts et de Strasbourg

Zapping But! Football Club RC Lens : le calendrier complet de la saison 2020-2021

C'est une habitude. Perdue, il faut bien le reconnaître, depuis des mois et l'épidémie de coronavirus qui a touché le monde entier et vidé les stades. A Lens, forcément, cela s'est ressenti, le public Sang et Or n'étant plus à présenter en raison de son incroyable ferveur. Mais face aux médias, le gardien lensois, Jean-Louis Leca, a également évoqué ceux de deux autres clubs : l'ASSE et le RC Strasbourg.

"Contre Sainté, c'était génial, il n'a manqué qu'un but de plus pour que la soirée soit parfaite. C'est exceptionnel de jouer tous les 15 jours devant un public comme ça. Je suis toujours admiratif et envieux des clubs populaires, nous, Saint-Etienne, Strasbourg... Ces équipes sont portées par quelque chose, c'est un supplément d'âme qu'on a."