RC Lens : quand les Sang et Or entraient dans la légende

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Le football français regorge d'exploits en tous genres. Liés, vous l'imaginez, au football européen et aux matches du milieu de semaine. Le Stade de Reims, l'ASSE, le FC Nantes, les Girondins de Bordeaux, l'OM et le PSG ont tous frappé fort, que ce soit, à l'époque, en Coupe UEFA, en Coupe des Vainqueurs de Coupes ou encore la plus belle, la Coupe d'Europe des Clubs Champions.

Le RC Lens, lui, entrait dans la légende un soir de novembre 1977. Le 2, précisément. Dans une ambiance des grands soirs, et face aux caméras de télévision, les Sang et Or pulvérisaient la Lazio de Rome, après un match aller perdu en Italie sur le score de 2-0. Didier Six, en état de grâce et auteur de trois buts, Farès Bousdira et Moncef Djébali, pour un doublé, offrent 120 minutes de grand bonheur et une qualification pour les 8es de finale de la Coupe de l'UEFA.

Les Artésiens ne parviendront pas à confirmer ce succès et seront néanmoins éliminés face aux Allemands du FC Magdebourg (4-2 en cumulé). Pour vous replonger dans l'ambiance, c'est à suivre via ce lien.